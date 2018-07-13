Adnan Oktar'a Operasyon: Gözaltına Alınan 34 Kişi Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL DHA

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. Polis otobüsüyle Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen 34 erkek, burada sağlık kontrolünden geçirildi. Gruptakiler polisin geniş güvenlik önlemi altında hastaneye girdi.

Aralarında Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da olduğu toplam 86 kişi sağlık kontrolünden geçirilirdi. Kontrollerin ardından tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülenlerin şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Gruptakilerin otobüslerden inmesi

-Hastaneye girmesi

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