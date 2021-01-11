Adnan Oktar'a bin yılı aşan hapis cezası verildi (1)
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Adnan Oktar'a bin yılı aşan hapis cezası verildi (1)

11.01.2021 13:19 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:23
Adnan Oktar'a bin yılı aşan hapis cezası verildi (1)

Adnan Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Adnan Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Adnan Oktar'a bin yılı aşan hapis cezası verildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısındaki duruşma salonlarında görülen duruşmada mahkeme kararını açıkladı. Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik yargılamaya 17 Eylül 2019 tarihinde başlayan mahkeme heyeti, son celsede kararını açıklamak üzere duruşmayı bugün görülmek üzere ertelemişti.  Açıklanan kararda Adnan Oktar'a bin yılı aşan hapis cezası verildi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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