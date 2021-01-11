Adnan Oktar'a 1075 yıl 3 ay hapis cezası verildi (2)
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Adnan Oktar'a 1075 yıl 3 ay hapis cezası verildi (2)

11.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:05
Adnan Oktar'a 1075 yıl 3 ay hapis cezası verildi (2)

ADNAN Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

ADNAN Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.  Tutuklu sanık Adnan Oktar, birden fazla suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında bulunan binada görülen duruşmaya, tutuklu sanık Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda tutuklu ve tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada taraf avukatları ve müştekiler de yer aldı.

EL SALLADILAR

Tutuklu sanıklar duruşma salonuna getirilirken, tutuksuz sanıklar ve izleyiciler el salladı. Tutuklu sanık Adnan Oktar da el sallayarak karşılık verdi. Jandarma ekipleri duruşma salonu içerisinde ve dışında yoğun güvenlik önlemi aldı. Duruşma sanıklara son sözlerinin sorulmasıyla başladı. Sanıklar, son sözlerinde beraatlerini talep etti.

OKTAR'A 1075 YIL HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Adnan Oktar'ın "Suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma", "Askeri casusluk", "FETÖ üyesi olmamakla birlikte FETÖ'ye yardım", "Birden fazla çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Birden fazla kişiye karşı nitelikli cinsel istismar","Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "Eziyet" ve "Kişisel verilerin kaydedilmesi" gibi birçok suçtan toplam 1075 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme başkanının kararı okumasıyla duruşma devam ediyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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