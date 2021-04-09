Adnan Menderes Müzesi'ndeki cami inşaatı tamamlandı

Aydın'da Çine Çayı kenarında inşa edilen Adnan Menderes Müzesi alanının içerisinde bulunan caminin yapım işlemleri tamamlandı.

Aydın'da Çine Çayı kenarında inşa edilen Adnan Menderes Müzesi alanının içerisinde bulunan caminin yapım işlemleri tamamlandı.

Adnan Menderes Müzesi alanının içerisindeki caminin yapım işlemleri tamamlanarak ibadete hazır hale getirildi.

Koçarlı İlçe Müftülüğü'ne devredilmesiyle birlikte müzeye ziyarete gelecek vatandaşlara hizmet verecek olan cami yapımında da sona gelindi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Aydın Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile hayırseverlerin desteğiyle müzedeki mevcut alanda bulunan mescidin yerine inşa edilen iki katlı caminin giriş kapıları, pencereleri, iç ve dış cephe kaplaması, zemin parke ve halı kaplaması, varak süsleme, mihrap, minber, müezzinlik, kürsü, avlu kaplama ve şadırvan imalatları geçtiğimiz hafta itibariyle tamamlandı. Camide Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Adnan Menderes ile arkadaşlarının, vefat yıl dönümleri olan her 17 Eylül'de Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutularak anılacağını kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı