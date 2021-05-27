Adnan Menderes Müzesi açılışa hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adnan Menderes Müzesi açılışa hazır

Adnan Menderes Müzesi açılışa hazır
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN Valisi Hüseyin Aksoy, Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde yapılan merhum Başbakan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin 27 Mayıs 1960 ihtilalinin 61'inci yıl dönümünde açılışa hazır hale getirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

AYDIN Valisi Hüseyin Aksoy, Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde yapılan merhum Başbakan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin 27 Mayıs 1960 ihtilalinin 61'inci yıl dönümünde açılışa hazır hale getirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü Çakırbeyli Mahallesi Çine Çayı kenarında 11 Mart 2019 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla temeli atılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi tamamlandı. 90 dönüm arazi üzerinde, 840 metrekarelik üç kattan oluşan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi içerisinde cami ve yel değirmeni de bulunuyor. Yaklaşık 26 ayda tamamlanan müze açılacağı günü bekliyor.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin talimatı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinasyonunda Aydın Valiliği'nce yaptırılan Adnan Menderes Müzesi açılışa hazır. Demokrasi tarihimizde kara bir leke olan 27 Mayıs'ta merhum Başbakan'ı ve arkadaşlarını rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

 


Adnan Menderes Müzesi açılışa hazır
Adnan Menderes Müzesi açılışa hazır
Adnan Menderes Müzesi açılışa hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını yad etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını yad etti
1960 darbesine ait yeni belgeler ortaya çıktı! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi
1960 darbesine ait yeni belgeler ortaya çıktı! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi
Üzerinden tam 61 yıl geçti! Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs darbesi
Üzerinden tam 61 yıl geçti! Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs darbesi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Volkan Bozkır Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Ebru Gündeş Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adnan Menderes Müzesi açılışa hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 20:17:53. #1.14#

title