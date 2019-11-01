Adnan Menderes kreş minikleri çömlek yaptı

01.11.2019 15:41

Çocukların okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamak ve onlara birey olgusunu kazandırmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün öncülüğünde Manisa'da hizmet veren Büyükşehir Belediyesine ait kreş ve gündüz bakım evlerinde öğrenim gören minikler, yaşayarak öğrenmenin keyfini yaşıyor. Bu bağlamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Adnan Menderes Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde öğrenim gören minikler, çömlek yapma etkinliğinde buluştu. Kreş Müdürü Dilek Dereli ve öğretmenleri gözetiminde çömlek yapmayı öğrenen minikler, eğlenerek öğrenmenin keyfine vardı.

Kaynak: Bültenler