Adnan Menderes Köprüsü asansörüne güvenlik önlemi
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Adnan Menderes Köprüsü asansörüne güvenlik önlemi

İzmit Pişmaniyeciler Meydanı çalışmaları nedeni ile Adnan Menderes Köprüsü'nün Halkevi tarafındaki asansörü, vatandaşların güvenliği için bir hafta kapalı olacak.

Adnan Menderes Köprüsü asansörüne güvenlik önlemi
24.07.2020 16:23 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:27

İzmit Pişmaniyeciler Meydanı çalışmaları nedeni ile Adnan Menderes Köprüsü'nün Halkevi tarafındaki asansörü, vatandaşların güvenliği için bir hafta kapalı olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit'in sembolü niteliğindeki Pişmaniye için kentin merkezinde bulanan alana Pişmaniyeciler Meydanı inşa ediyor. Eski balıkçıların bulduğu alana yapılan meydanın hemen yanında Adnan Menderes yaya köprüsünün halkevi tarafındaki asansör, alanda yapılacak olan çalışmalar nedeni ile bir hafta geçici olarak vatandaşlara hizmet veremeyecek.

İzmit ilçesine modern bir meydan kazandırılması ile yapılan çalışmalarda iş makinesi ve diğer araçlar giriş çıkış yapacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi inşaat alanın hemen yanındaki köprü asansörü, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve vatandaşların güvenliği için bir hafta kapalı tutacak.

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde vatandaşların ve esnafların hayatına dokunan hizmetlerine bir yenisini ekliyor. Bu kapsamda "Balıkçılar Mevki Meydan Düzenlemesi ve Pişmaniyeciler Satış Noktaları" projesi ile İzmit ilçesine modern bir meydan kazandırılıyor. Proje ile hem Pişmaniyeci esnafı modern bir meydanda satışlarını yapabilecek hem de vatandaşlar bu meydanda gönül rahatlığı ile alışverişlerini yapabilecek.

İzmit ilçesini yeni bir meydan kazandıracak projede meydan büyüklüğü toplamda 2 bin 950 metrekare olacak. Pişmaniyeciler Meydanı'nda 555 metrekare yeşil alan yanı sıra 26 metrekarelik 5 adet dükkan ve 9 metrekarelik bir adet büfe yer alacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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