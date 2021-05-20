AYDIN ADNAN MENDERES'İN KOL SAATİ DEMOKRASİ MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AYDIN ADNAN MENDERES'İN KOL SAATİ DEMOKRASİ MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, yapımında sona yaklaşılan Demokrasi Müzesi'nde merhum Başbakan Adnan Menderes'e ait antika kol saati, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a sergilenmek üzere teslim edildi.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, yapımında sona yaklaşılan Demokrasi Müzesi'nde merhum Başbakan Adnan Menderes'e ait antika kol saati, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a sergilenmek üzere teslim edildi.

Çakırbeyli Mahallesinde çalışmalarında sona gelinen Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, Menderes Dönemi'ni yansıtacak anı değeri taşıyan malzemelerle envanter toplama çalışmaları devam ediyor. Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne en anlamlı bağış, Koçarlı Belediye Başkanı AK Parti'li Nedim Kaplan'dan geldi. Kaplan, Merhum Başbakan Menderes'in iktidara geldiği 1950'de yakınlarına hediye etmek üzere İsviçreli bir saat firmasına özel siparişle yaptırdığı, üzerinde 'Menderes' yazılı antika kol saatini Adnan Menderes Demokrasi Müzesi için Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a teslim etti.

'MÜZEYE BAĞIŞLAMAMIZ DAHA ANLAMLI OLDU'

Antika kol saatinin maddi değerinden çok manevi değeri ve önemine vurgu yapan Nedim Kaplan, "Bu saat geçtiğimiz süreçte bana bir yakınım tarafından hediye edilmişti. Demokrasi şehidimiz merhum Başbakanımız Menderes'in yadigarı olarak bir süredir özenle saklıyordum. Ankara ziyaretimizde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya teslim etmek istediğimizde bana, 'Bu ben de kalırsa kendime saklarım. Koçarlı'daki müzemizde sergileyelim milletimiz de faydalansın' dedi. Biz de Bakanımızın da tavsiyesi doğrultusunda müzeye bağışlamamızın daha anlamlı olacağını düşünerek bu kararı aldık. Bağışladığımız kol saati 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinin ardından Merhum Başbakanımız Adnan Menderes tarafından İsviçreli bir saat firmasına yaptırılan 100 adet özel yapım saatten biri olma özelliğini taşıyor. Menderes, bu kol saatini, 1951'de açılışını yaptığı bir şeker fabrikasında kolunda saatinin olmadığını fark ettiği bir yetkiliye hatıra kalması için hediye ediyor. Daha sonra uzun yıllar kullanılan saat, bu yetkilinin vefatının ardından yakınlarınca İstanbul Kapalı Çarşı'daki bir saatçiye satılıyor. Bu saati satın alan bir dostumuz bize hediye etti, biz de hak ettiği yerde sergilenmesi için müzemize bağışladık. İnşallah bağışımız müzemize ziyarete gelenler için geçmişe ışık tutarak Menderes'in anılarının canlanmasına vesile olur" dedi.

VALİ AKSOY, BAŞKAN KAPLAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Başbakan Menderes'in memleketi olan Koçarlı'nın müzeye bağış konusunda da farkındalığını ortaya koyduğunu belirterek minnet duygularını paylaştı. Antika kol saatini müzede sergilemekten ötürü büyük mutluluk duyacaklarını söyleyerek Başkan Kaplan'a teşekkür eden Vali Aksoy, müzeye bağış konusunda da Aydınlı vatandaşlara olan çağrısını yineledi.

AYDIN ADNAN MENDERES'İN KOL SAATİ DEMOKRASİ MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK
AYDIN ADNAN MENDERES'İN KOL SAATİ DEMOKRASİ MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK
AYDIN ADNAN MENDERES'İN KOL SAATİ DEMOKRASİ MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK
AYDIN ADNAN MENDERES'İN KOL SAATİ DEMOKRASİ MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK
AYDIN ADNAN MENDERES'İN KOL SAATİ DEMOKRASİ MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK
AYDIN ADNAN MENDERES'İN KOL SAATİ DEMOKRASİ MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK
AYDIN ADNAN MENDERES'İN KOL SAATİ DEMOKRASİ MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK
AYDIN ADNAN MENDERES'İN KOL SAATİ DEMOKRASİ MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Lale Karabıyık Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Cansu Dere Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Cenk Tosun Hakan Arslan Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AYDIN ADNAN MENDERES'İN KOL SAATİ DEMOKRASİ MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 23:07:26. #1.15#

title