Adnan Menderes'in idam edilişinin 58. yılı

16.09.2019 18:22

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "17 Eylül 1961'de Menderes'i idam eden yağlı ilmek ile aslında milli irade, demokrasi, milli ve manevi değerler, hak ve özgürlükler idam edilmeye çalışılmıştır." ifadelerini kullandı.

Usta, Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmelerinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temelleri Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliğini taşıyan 27 Mayıs'ta atılmıştır. 27 Mayıs darbesi, ordunun siyasete müdahalesinin kapılarını açarak, milli iradeyle seçilen yönetimlerin silah zoruyla meşrutiyetini kaybettirmeye çalışmıştır." değerlendirmesinde bulunan Usta, darbelerin ülke tarihine kara leke olarak giren hadiseler olduğunu vurguladı.

Usta, 27 Mayıs 1960 darbesinin de Türkiye tarihine kara bir gün olarak yazıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"27 Mayıs, köklerinden, demokrasiden, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünüdür. Milletin iradesiyle iktidara gelen Adnan Menderes'in darağacına gönderilmesi yine bu süreç sonucunda yaşanmıştır. 27 Mayıs darbesini yapan vesayetçi akıl tarafından özel olarak kurulan mahkeme olan sözde Yüksek Adalet Divanı'nda 13 davadan yargılanan Adnan Menderes, idam kararı yüzüne okunduğunda dahi 'Allah milletimize zeval vermesin' cümlesiyle dik duruşundan asla taviz vermemiştir. 17 Eylül 1961'de Menderes'i idam eden yağlı ilmek ile aslında milli irade, demokrasi, milli ve manevi değerler, hak ve özgürlükler idam edilmeye çalışılmıştır."

Vefatlarının üzerinden 58 yıl geçmesine rağmen, Menderes ve arkadaşlarının milletin gönlündeki mümtaz yerini koruduğuna dikkati çeken Usta, şöyle devam etti:

"Aziz milletimiz, onları haksız yere idam masasına sürükleyenleri ve bu kararın destekçilerini asla unutmamış ve tarihin utanç çukurunda daha da dibe batırmıştır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı gösterdiği mücadele ile darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak, tarihin sayfalarına gömmüştür. Bu duygu ve düşüncelerimle insanlığa, vicdanlara, demokrasiye ve siyasete vurulan darbenin 59'uncu yılında başta darbeciler tarafından idam edilen Adnan Menderes'i, Fatin Rüştü Zorlu'yu, Hasan Polatkan'ı ve diğer tüm demokrasi şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA