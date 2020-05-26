Adnan Menderes'in hayalini yaşatacak müze açılış için gün sayıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adnan Menderes'in hayalini yaşatacak müze açılış için gün sayıyor

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, merhum Başbakan Adnan Menderes'in adına yapılan müzenin inşaatında sona gelindiğini, Kovid-19 salgını etkilerinin azalmaya başlamasıyla hizmete sokulacağını söyledi.

Adnan Menderes'in hayalini yaşatacak müze açılış için gün sayıyor
26.05.2020 11:17 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:14

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, merhum Başbakan Adnan Menderes'in adına yapılan müzenin inşaatında sona gelindiğini, Kovid-19 salgını etkilerinin azalmaya başlamasıyla hizmete sokulacağını söyledi.

Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 Mayıs 1960 darbesinde idam edilen Menderes'in adını taşıyan müzenin 15 Mayıs'ta açılmasının planlandığını ancak koronavirüs kaynaklı gelişmeler nedeniyle bu tarihin ötelendiğini ifade etti.

Kaba inşaatı biten müzenin Menderes'in doğup büyüdüğü Çakırbeyli Mahallesi'nin girişine yakın bir alanda yapıldığını anımsatan Köşger, "Aslında müzeyi hazır hale getirmiş olsaydık bile bu süreçten dolayı bir açılış gerçekleştiremeyecektik. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Son aşamalara geldik. Salgın hastalığın etkileri ortadan kalktıktan sonra törenle orayı halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Müzenin konumunun özel olarak seçildiğine işaret eden Köşger, şöyle devam etti:

"Müze, rahmetli başvekilin Yassıada günlerinde özlemle hasretini çektiği, 'Buradan çıkarsam, Çakırbeyli'deki çiftliğe gideceğim. Çine Çayı'nın kenarındaki söğüt ağaçlarının altında oturacağım, bu ağaçların yüzüme vurduğu saadet bana yetecek' diye bahsettiği noktaya yapılıyor. Müzenin etrafında da 90 dönümlük bir alan var. Orada tarihi bir takım kalıntılar var. Hem sit alanı hem meraydı. Sit alanındaki yel değirmenlerini restore ettik. Orada 'Minia-Aydın' gibi bir alan da oluşturuluyor. 90 dönümün tamamında peyzaj çalışması yapılacak. Aydınlıların nefes alacakları, hafta sonlarını dolu dolu geçirecekleri bir alan inşa ediyoruz."

Köşger, müzede Menderes'in otomobili ve çiftlikte kullandığı traktörle birlikte o döneme ait eşya, fotoğraf ve dokümanların da sergileneceği bilgisini verdi.

- "Adnan Menderes çok naif, beyefendi bir insan"

Müzenin yapım aşamasında Menderes'i daha yakından tanıma imkanı bulduklarını aktaran Köşger, şunları kaydetti:

"27 Mayıs, Türkiye'de demokrasi tarihinin en kara sayfasıdır. Adnan Menderes çok naif, beyefendi bir insan. Memleket sevdası dışında da hakikaten bir kaygısı olmayan şahsiyettir. Bu süreçte şunu görüyoruz, son derece dürüst, doğru, çalışkan ve Türkiye'de demokrasinin yerleşmesinde önemli roller üstlenmiş bir devlet adamı. Ama birileri bundan memnun değil. Memlekette maalesef her zaman yapılan işleri beğenmeyen ve kendi menfaatlerine uygun bulmayan bir takım odaklar daha baştan itibaren Menderes'in yaptığı işleri eleştirinin ötesinde zamanını beklemeye başlıyor. İşte o 27 Mayıs, beklenen zaman oluyor. Birtakım şeyleri kurgulayıp onun üzerine bir darbe gerçekleştiriyorlar. Hiç olmasaydı ve yaşanmasaydı diyeceğimiz bir gün."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim Haber
Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Kılıçdaroğu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Kılıçdaroğu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanıyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti
Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye taleplerini reddetti
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye...
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak 'Umre' ziyareti istedi
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'polis zorbalığı' başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez
İçişleri Bakanlığı'ndan "polis zorbalığı" başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul...
Jandarmadan kaçarken şehrin giriş kapısına ok gibi saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Jandarmadan kaçarken şehrin giriş kapısına ok gibi saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Hatice Çarpar Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Can Bartu Metin Oktay İlhan Cavcav Robert Prosinecki
Daha Fazla Su Kadın Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Adnan Menderes'in hayalini yaşatacak müze açılış için gün sayıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 12:14:07. #1.15#
title