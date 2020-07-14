Adnan Menderes Havalimanı'nda 15 Temmuz fotoğrafları sergisi açıldı İzmir İl Jandarma Komutanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Adnan Menderes Havalimanı'nda fotoğraf sergisi açıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Adnan Menderes Havalimanı'nda fotoğraf sergisi açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) fotomuhabirleri ve muhabirleri tarafından çekilen 40 fotoğraf, İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'nde sergilendi.

Havalimanına gelen vatandaşlar, sergide yer alan fotoğrafları tek tek inceledi.

Jandarma personeli de sergiyi gezenleri bilgilendirdi.

Sergi, yarın akşama kadar açık kalacak.

Kaynak: AA