Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin yapım çalışmaları devam ediyor

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin yapımı için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 Mayıs 1960 darbesiyle idam edilen merhum başbakan Adnan Menderes'in adını taşıyan müzenin yapımında fiziki olarak sona gelindiğini söyledi.

Menderes'in doğup büyüdüğü Çakırbeyli Mahallesi'nin girişine yakın bir alanda, şehadetinden önce özlemini dile getirdiği Çine Çayı'nın kenarında inşa edilen müzenin demokrasi tarihi açısından önemli anlamlar içerdiğine işaret eden Aksoy, müzede cami, kafeterya ve rekreasyon alanının da bulunduğunu ifade etti.

Aksoy, müze mimarisinin Adnan Menderes'in dedesine ait evin mimarisiyle benzer olduğunu belirterek, bölgenin mimari özelliklerini yansıtan bir çalışmanın ortaya konulduğunu dile getirdi.

Müzenin içerisinde sergilenecek alanlarda son çalışmaların yapıldığını aktaran Aksoy, şöyle devam etti:

"Yakın bir zamanda müzemiz ziyarete açılabilecek konumda olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun koordinasyonunda Aydın Valiliği'nin yürüttüğü bu çalışmada birçok aşama tamamlandı. Müzenin açılışa hazır hale getirilmesi için son çalışmalar devam ediyor. Özellikle merhum Adnan Menderes'in yaşamıyla ilgili müzede sergilenmesinde yarar görülen hususlar varsa bunların Aydın Valiliği ile paylaşılmasını bütün Türkiye kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Müzede sergilenmesinde yarar görülen fotoğraflar, farklı özellikli parçalar varsa bizlerle paylaşılması en büyük temennimizdir."

"Özellikle genç kuşaklar için"

Müzenin milli iradenin öneminin ortaya konması açısından da mühim olduğuna işaret eden Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Seçimle gelmiş bir başbakanın darbeyle görevden uzaklaştırılması, sonradan da hepimizce bilinen bir noktaya konunun taşınması... Bu bakımdan müze, özellikle milli iradenin öneminin ortaya konması, demokrasinin toplumun tüm kesimleri tarafından özümsenmesi ve yaşanmış bu olumsuz tablonun özellikle genç kuşaklar tarafından da anlaşılması bakımından önem arz eden bir çalışma. Bu çalışma, o tarihleri bilmeyen, sonraki yıllarda doğmuş gençlerin bilgi sahibi olması bakımından çok önemlidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol