Adnan Kaplan kimdir, nerede? Adnan Kaplan bulundu mu? Adnan Kaplan'a ne oldu?
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Adnan Kaplan kimdir, nerede? Adnan Kaplan bulundu mu? Adnan Kaplan'a ne oldu?

Adnan Kaplan kimdir, nerede? Adnan Kaplan bulundu mu? Adnan Kaplan'a ne oldu?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan isimlerinden biri olan Bahtiyar Akçay'ın vefat ettiği haberini alan aile Adnan Kaplan'ın da aynı kişi tarafından öldürüldüğünü tahmin ederek sözlerini dile getirdi. Canlı yayında yapılan açıklamaların ardından Adnan Kaplan kimdir, nerede? Adnan Kaplan bulundu mu? Adnan Kaplan'a ne oldu? sorularının yanıtları merak edildi.

Bahtiyar Akçay olayının ardından ele alınana isimlerden biri olan Adnan Kaplan hakkında Adnan Kaplan kimdir, nerede? Adnan Kaplan bulundu mu? Adnan Kaplan'a ne oldu? sorularının yanıtları merak ediliyor. Bahtiyar Akçay'ın kaybı günlerdir Müge Anlı'da ele alınan konular arasında yer alıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ADNAN KAPLAN KİMDİR?

Aydınlatma işleriyle uğraşan 50 yaşındaki Bahtiyar Akçay, İstanbul'da 28 Mayıs'ta ortadan kayboldu.Memleketi Giresun'dan araba almak için yola çıkan Bahtiyar Akçay, İstanbul'da Bağcılar'da bir otelde kalıyordu. Bahtiyar Akçay'ın en son Nadir Ün isimli bir halı fabrikasının müdürü ile görüştüğü ortaya çıktı. Olay ile ilgili olarak Bahtiyar Akçay'ın Nadir Ün isimli kişiden alacağı olduğu ortaya çıktı. Bahtiyar Akçay'ın görüştüğü en son kişininde yine Nadir Ün olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan konuyla ilgili konuşan bir kadın ise 2007 yılından beri Adnan Kaplan isimli kardeşinden haber alamadığını belirterek Nadir Ün çalıştığı fabrikaya giden kardeşinin girişinin olduğunu çıkışının olmadığı beyan etti.

2007 yılında kaybolan Adnan Kaplan'ın kaybında görüştüğü en son ismin Nadir Ün olduğu ve iş için en son yine Ün ile görüştüğü ortaya çıktı.

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