Adnan Kahveci Mahallesi Kreşi İçin Ön Kayıtlar Başladı

Ekim ayında hizmete girecek olan kreş; özellikle çalışan ya da işe girmek mecburiyetinde olan Beylikdüzülü kadınlara nefes aldıracak. Gazi ve şehit ailelerinin çocukları bu hizmetten ücretsiz yararlanacakken, kayda uygun görülen diğer aileler için cüzi bir fiyatlandırma yapılacak. Ön başvurular, Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde yapılıyor.

Yapımı bir süredir devam eden Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki kreşin inşaatı tamamlandı. Yeni eğitim-öğretim dönemine hazır olan kreşin, alanında uzman öğretmen kadrosu da oluşturulmuş durumda. Kreş, 700 m2'lik alana ve 100 çocuk kapasitesine sahip. Ekim ayında tüm donanımıyla hizmete girecek. Böylece Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her mahalleye bir kreş açma projesinin ilk adımı Adnan Kahveci Mahallesi'nde atılmış oldu.

AMAÇ, ÇALIŞAN ANNE BABANIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK

Çalışmak isteyen ancak çocuk bakımı üstlenecek bir ortamı olmayan, aile ekonomisine katkıda bulunmak durumunda olan kadınlar bu haktan faydalanabilecek. Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz, kreşin temel hedefinin çalışan aileleri desteklemek olduğunu belirterek, "Herhangi bir çalışma hayatı olmayan ev hanımlarının ise çocukları kabul edilemeyecek. İlk olarak evine gelir getiren anne ve babanın hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz."dedi.

TAM GÜN AÇIK OLACAK

Çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimleri sağlanması hedeflenen kreşte, bakım ve temel değerler eğitimi verilecek. Kreş, Saat 08.00 – 18.00 arası tam gün hizmette olacak. Toplam 5 sınıf açılacak ve her sınıfta 1 öğretmen ile 1 yardımcı öğretmen bulunacak. Yaş sınırı ise 36 ay – 66 ay olarak belirlenmiş durumda. Çocukların tuvalet eğitimini tamamlamış olmaları da diğer bir ön koşul olarak sunuluyor. Kreş kadrosunda ayrıca doktor, hemşire ve rehber öğretmeni bulunuyor. Kreşte çocukların sosyal gelişimlerine olanak tanıyan çeşitli aktiviteler de yapılacak. Haftanın belirli günleri çocuklar, Spor İşleri Müdürlüğü ile spor yapacak, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde hayvan sevgisi kazanacaklar. Kreşin hemen yanında yapılan Emekliler Lokali'nde ise 1. ve 3. nesil bir araya gelecek; emekli vatandaşlar, çocuklara masallar ve deneyimlerini anlatacak.

ÖN BAŞVURULAR, SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDE ALINIYOR

Çocuklarını kreşe kayıt ettirmek isteyen ebeveynlerin Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne gelerek başvuru formu doldurmaları gerekiyor. Başvuruların incelenmesi ve oluşturulan kriterlere uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla kurulan komisyon devreye girecek. Sosyolojik açıdan tespiti yapılan ailelerin uygun görülen çocukları için kayıt yapılacak.



