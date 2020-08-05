Adnan Demir, veda mesajı yayınladı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını, 2012 yılından bu yana Kurucu Başkan olarak yürüten Adnan Demir, 4 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu görevinden alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını, 2012 yılından bu yana Kurucu Başkan olarak yürüten Adnan Demir, 4 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu görevinden alındı.

Görevden alınması dolayısıyla bir veda mesajı yayınlayan Adnan Demir, 2012 yılından bu yana, gece gündüz demeden, kısıtlı sayıda personelle ve Bölge illerinin önceliklerini dikkate alarak yürüttüklerini söyledi.

Adnan Demir'in veda mesajı şöyle: "2012 yılından beri kurucu başkan olarak görev yaptığım DAP İdaresi Başkanlığı'ndan Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum.

Bilindiği üzere; DAP Bölgesi'ni oluşturan Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van illerimiz sorumluluk alanımızda bulunmaktadır.

Tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek bu illerimize, görev sürem içerisinde ödeneği 1.3 milyar lirayı bulan 1711 projeyle hizmet etme mutluluğunu yaşadım. Bana bu fırsatı tanıyan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Kalkınma Eski Bakanlarımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Sayın Lütfi Elvan'a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a teşekkür ediyorum.

Bölgede projelerin uygulanmasında uygulayıcı kuruluşlara; Valiliklere, Üniversitelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve tüm kamu kurum ve kuruluşlara işbirliklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Ayrıca, birlikte çalışmaktan zevk ve onur duyduğum ve projelerin gerçekleşmesinde büyük emeği geçen DAP Ailesine teşekkür ediyor, yeni göreve atanan Başkana başarılar diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA