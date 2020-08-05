Adnan Demir, veda mesajı yayınladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adnan Demir, veda mesajı yayınladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını, 2012 yılından bu yana Kurucu Başkan olarak yürüten Adnan Demir, 4 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu görevinden alındı.

Adnan Demir, veda mesajı yayınladı
05.08.2020 16:20 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:23

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını, 2012 yılından bu yana Kurucu Başkan olarak yürüten Adnan Demir, 4 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu görevinden alındı.

Görevden alınması dolayısıyla bir veda mesajı yayınlayan Adnan Demir, 2012 yılından bu yana, gece gündüz demeden, kısıtlı sayıda personelle ve Bölge illerinin önceliklerini dikkate alarak yürüttüklerini söyledi.

Adnan Demir'in veda mesajı şöyle: "2012 yılından beri kurucu başkan olarak görev yaptığım DAP İdaresi Başkanlığı'ndan Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum.

Bilindiği üzere; DAP Bölgesi'ni oluşturan Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van illerimiz sorumluluk alanımızda bulunmaktadır.

Tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek bu illerimize, görev sürem içerisinde ödeneği 1.3 milyar lirayı bulan 1711 projeyle hizmet etme mutluluğunu yaşadım. Bana bu fırsatı tanıyan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Kalkınma Eski Bakanlarımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Sayın Lütfi Elvan'a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a teşekkür ediyorum.

Bölgede projelerin uygulanmasında uygulayıcı kuruluşlara; Valiliklere, Üniversitelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve tüm kamu kurum ve kuruluşlara işbirliklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Ayrıca, birlikte çalışmaktan zevk ve onur duyduğum ve projelerin gerçekleşmesinde büyük emeği geçen DAP Ailesine teşekkür ediyor, yeni göreve atanan Başkana başarılar diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen Politika
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı 3. Sayfa
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu Ekonomi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor Ekonomi
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi Ekonomi
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak Ekonomi
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih...
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Son Dakika: Bakan Soylu'nun 'en yoğun' diyerek duyurduğu korona denetiminin detayları yayınlanan genelgede belli oldu
Son Dakika: Bakan Soylu'nun "en yoğun" diyerek duyurduğu korona denetiminin detayları yayınlanan genelgede belli oldu
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor
BBC muhabiri, Beyrut'u yerle bir eden patlamaya canlı yayında yakalandı
BBC muhabiri, Beyrut'u yerle bir eden patlamaya canlı yayında yakalandı
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Polis, 'pizza siparişi' ile şiddet ihbarı yapan kadını kurtardı
Polis, 'pizza siparişi' ile şiddet ihbarı yapan kadını kurtardı
Afyonkarahisar'da ilk hasadı yapılan fasulyenin satış fiyatı üreticisini memnun etmedi
Afyonkarahisar'da ilk hasadı yapılan fasulyenin satış fiyatı üreticisini memnun etmedi
Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan ile anlaşmaya vardı
Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan ile anlaşmaya vardı
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Hakkari'deki trafik kazasında can veren çiftin evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı
Hakkari'deki trafik kazasında can veren çiftin evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Maaşında indirime giden Tolga Ciğerci, önümüzdeki sezon da Fenerbahçe forması giyecek
Maaşında indirime giden Tolga Ciğerci, önümüzdeki sezon da Fenerbahçe forması giyecek
Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Fenerbahçe, mecbur kalmadıkça Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme imzalamayacak
Fenerbahçe, mecbur kalmadıkça Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme imzalamayacak
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Lübnan'daki patlama anı denizden de görüntülendi
Lübnan'daki patlama anı denizden de görüntülendi
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Demir Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müjde Ar Demet Akalın Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Fatih Terim Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Çocuk Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Adnan Demir, veda mesajı yayınladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 16:24:48. #1.14#
title