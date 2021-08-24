Adnan Danışman, ASRİAD Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi

Asrın İşadamları Derneği'nin (ASRİAD) 2. Olağan Genel Kurulu'na tek aday olarak giren kurucu başkan Adnan Danışman, oy birliğiyle yeniden ASRİAD Genel Başkanlığı'na seçildi.

Asrın İşadamları Derneği'nin (ASRİAD) 2. Olağan Genel Kurulu'na tek aday olarak giren kurucu başkan Adnan Danışman, oy birliğiyle yeniden ASRİAD Genel Başkanlığı'na seçildi.

Geçen yıl yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen ASRİAD 2. Genel Kurulu, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Genel merkez teşkilatı ve şubelere mensup delegelerin yanı sıra Genç ASRİAD'ın da yoğun bir katılım sağladığı genel kurulda, kurucu başkan Adnan Danışman, ikinci kez genel başkanlığa seçildi.

Genel kurulda katılımcılara hitap eden Danışman, ASRİAD'ın, kimlik konusunu önemseyen ve değerler sistemine sahip bir iş adamları örgütü olduğunu belirtti. Ekonomiyi de o değerlere dayalı olarak okumayı ve icra etmeyi öncelediklerini aktaran Danışman, "'Önce Nitelik', sağlam inancımızın çok kritik bir yansıması kabul edildiği için temel sloganımız oldu. İçinde hakkaniyetin doğal olarak gömülü olduğu bir ahlak hali, tüm alanlarda kaliteyi şekillendirmesi için öne çıkarıldı. Bu fotoğraf, aynı zamanda tüm insanlığa sunulacak çok iddialı bir muhtevayı sembolize etmektedir." diye konuştu.

Danışman, salgın dönemi ile birlikte ortaya çıkan olumsuz ekonomik verilere rağmen ihracat atılımlarının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Sabit ücretli olarak çalışan kesimin maalesef büyük bir sıkıntı içinde bulunduğunu aktaran Danışman, işverenler olarak mevcut tablo dahilinde dikkatli olmaları ve gelir dağılım dengesini bozacak kararlardan uzak kalmaları gerektiğini vurguladı.

"Artık birinciliklerin insanı olmayı hedeflemeliyiz"

Global dünyada çok çılgın bir rekabet bulunduğunu ve bunun çok hızlı kavranması gerektiğini belirten Danışman, şunları kaydetti:

"Türkiye gibi İslam dünyasının da kendisinden beklentilerinin son derece yoğun olduğu bir ülkede faaliyet yapan bir STK olarak, gelecek vizyonuna iyi odaklanmalıyız. Ekonominin pratiği içinde olan insanlar olarak, yarının iş dünyasını kurgulamak üzere dijital alana iyi hakim olmalıyız, yatırım yönelimimiz ileri teknolojiye dönük olmalı, artık işletme sorunları geride bırakılmalı, atadan kalma ve geçerliliği kalmamış metotları bir kenara atmalıyız. Günceli iyi yakalamalı ve yarını sağlam kurgulamalıyız. Bilim ve teknolojiyi iyi takip eden değil, bunları iyi üreten bir anlayışa geçiş yapmalıyız. Zira en iyi takipçi, en iyi olduğu zaman bile ikincidir. Biz artık birinciliklerin insanı olmayı hedeflemeliyiz. Ama tüm bunları da kendi değerlerimizi ıskalamadan ve büyük bir özgüvenle kuşandığımız ahlak değerleriyle gerçekleştirmeliyiz."

Danışman'ın konuşmasının ardından genel kurul gündemi ele alındı.

Bu arada, genel kurulda Genç ASRİAD Başkanlığı'na da Mustafa İnan getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu