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Adnan Dalgakıran: Liglerin 12 Haziran'da oynanması için şartların çok değişmesi lazım

Adnan Dalgakıran: Liglerin 12 Haziran'da oynanması için şartların çok değişmesi lazım
06.05.2020 16:34 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:34

"İşin ekonomik boyutunu da düşünmek gerek"Ali DANAŞ / - Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) almış olduğu liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararını Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"İşin ekonomik boyutunu da düşünmek gerek"

Ali DANAŞ/ - Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) almış olduğu liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararını Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararını birçok yönden değerlendirmek gerektiğinin altını çizen Dalgakıran, "Bizim kulüp olarak liglerin oynanıp oynanmaması konusundaki düşüncelerimizi daha önce başkanımız birkaç kere açıklamıştı ve bu karar sonrası kulüp olarak aynı yerdeyiz. Federasyon oynatmak istiyor ama 12 Haziran tarihine kadar salgın şartlarının çok değişmesi lazım. Şu anda günlük 1500 - 2 bin arası hasta varken açıkçası oynatmak zor diye düşünüyorum. Federasyon da zaten şartların olumlu anlamda daha da değişeceğini düşünürek ve 'şimdilik' ibaresini koyarak 12 Haziran'da ligleri başlatma kararı aldı. Maçlar seyircisiz oynanacak evet ama sadece seyircisiz oynatmakla bitecek bir iş değil. Bunun antrenmanı var, deplasmanlı oynanacağı için uçak seyahati var, çalışanları, güvenliği derken bir sürü yan unsuru var. Bunlar nasıl dengelenecek ve kontrol altında tutulacak bakmak lazım, sadece seyircisiz oynanacak diye işin içinden çıkamayız" diye konuştu.

"İŞİN EKONOMİK BOYUTUNU DA DÜŞÜNMEK GEREK"

Maçların oynatılması yönündeki kararda ekonomik gerekçenin de çok etkin olduğunu ifade eden Adnan Dalgakıran, "Tabii bu virüs salgınının önü kesilse bile, tamamen yok olması için -ilaç ve aşı bulunmazsa- 2 seneye yayılacağı düşünülüyor. Bunu da göz önünde bulundurursak bir yandan da 'Hayat devam ediyor' diyerek maksimum önlemleri alıp ona göre yaşamalıyız. Bunun içinde futbol da var. Çünkü başta naklen yayın gelirleri, maç gelirleri ve sponsorluk gelirlerinin durmasıyla, kulüpler ekonomik anlamda çok daha büyük sıkıntıların içine girdi. Bu yönüyle de baktığımızda maçlar bir şekilde başlayacak ama başta da belirttiğim gibi şartların olumlu anlamda çok değişmesiyle başlayacak ve bana göre köprünün altından daha çok sular akar" dedi.


Kaynak: DHA

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