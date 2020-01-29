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Adnan Dalgakıran'dan Beşiktaş taraftarlarına davet

Beşiktaş 2'nci Başkanı Adnan Dalgakıran, yarın saat 19: 03'te siyah-beyazlı taraftarları Vodafone Park'a davet etti.

29.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:10
Adnan Dalgakıran'dan Beşiktaş taraftarlarına davet

2'nci Başkanı Adnan Dalgakıran, yarın saat 19: 03'te siyah-beyazlı taraftarları 'a davet etti. 

Dalgakıran, sosyal medya hesabından üzerinden yaptığı açıklamada siyah-beyazlı taraftarlara stadyuma gelmeleri için çağrıda bulunurken, yeni teknik direktör Sergen Yalçın için imza töreni mi düzenlenecek, yoksa taraftara açık antrenman mı gerçekleştirileceğini belirtmedi.


Kaynak: DHA
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