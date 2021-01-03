Adnan Dalgakıran: Burası Patagonya değil
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Adnan Dalgakıran: Burası Patagonya değil

03.01.2021 23:03 | Son Güncelleme: 03.01.2021 23:07
Adnan Dalgakıran: Burası Patagonya değil

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Beşiktaş deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Beşiktaş deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş 2'nci Başkanı Adnan Dalgakıran, maç sırasında Beşiktaşlı yöneticilerin locada saldırıya uğradığını söyledi.

"Başkanımıza, kulübümüze, hocamıza ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz" diyen Dalgakıran, şöyle konuştu:  "Bu kulübe çok emek veren şu an hastanede olan Emre Kocadağ'a da çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız da Covid-19'a yakalandı. Başkanımız, birçok yöneticimiz hastalıkla mücadele ediyor. Şu an başkanımız ve asbaşkanımız Covid-19. Onlara da acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda iyileşirler ve aramıza katılırlar. Kayserisporlu yöneticilere de teşekkür ediyoruz. Ancak, gerçekten burada çok vahim bir olay yaşandı. Maçın son dakikalarında olan gerginlikten sonra yöneticilerimizin locası Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili sıfatı taşıyan bir şahıs ve kardeşi tarafından basıldı ve 2 arkadaşımız yumruklandı. Bu çok acı bir şey. Burası Patagonya değil. Biz derhal kendilerinden davacı oluyoruz. O Milletvekili ve kardeşinden davacıyız. Kamera kayıtlarını istedik. Gereken şekilde bütün takibimizi yapacağız. Bu ülkenin parlamentosunda, bu insanları temsil eden insanların sokak kabadayısı gibi loca basıp insanlarımızı dövmeye kalkmasını bu büyük camia bunun bedelini sorar ve soracağız da. Lütfen, tekrar rica ediyoruz. Başkanımız da fair-playdan bahsediyor, biz de hep bunu söylüyoruz. Bu efendiliğin sıkıntılarını çeksek de bu yönde devam etmeye kararlıyız. Ancak bu yönde saldırıda bulunanlar mutlaka ve mutlaka cezalandırılmalı. Kayseri ve Kayserisporlu yöneticilere teşekkür ediyoruz bizi çok iyi ağırladılar. Konunun onlarla hiçbir alakası yok."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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