Adnan Boyacı kimdir? EBA konuşmasını yapan Adnan Boyacı kaç yaşında ve nereli?

Adnan Boyacı kimdir? Adnan Boyacı, öğretmen seminerleri ve eğitimleri konusunda yaptığı konuşmalarla dikkatleri üzerine topluyor. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (ÖYGM) müdürü olarak görev yapan Adnan Boyacı, bu görevi öncesinde pek çok kurumda da görevde bulunmuştur. Peki Adnan Boyacı kaç yaşında ve nereli?

Adnan Boyacı kimdir, kaç yaşında, nereli? ÖYGM müdürü Adnan Boyacı'nın kim olduğu merak ediliyor. EBA üzerinden düzenlenen öğretmen seminerlerine binlerce öğretmen katılım gösterdi. Seminerde konuşma yapan Adnan Boyacı'nın biyografisi sorgulanıyor. İşte, Adnan Boyacı kimdir sorusunun yanıtı…

ADNAN BOYACI KİMDİR?

Adnan Boyacı 1970 yılında Eskişehir'de doğdu. Boyacı İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de, lisans öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. Adnan Boyacı yüksek lisans öğrenimini aynı üniversitede Eğitim Sosyolojisi alanında, doktora öğrenimini ise Anadolu Üniversitesinde Eğitim Yönetimi alanında yaptı.

Türkiye'de farklı üniversitelerde eğitim yönetimi, okul yönetimi ve öğretmen yetiştirme konularında lisansüstü düzeyde dersler verdi. Almanya Köln Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Norveç Oslo Üniversitesi Buskerud Eğitim Fakültesinde konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı.

2005- 2009 yılları arasında rektör danışmanlığı, üniversite kalite kurulu üyeliği yaptı.2009-2013 yılları arasında Uluslararası Eğitim Planlamacıları Topluluğu (International Society of Educational Planning-ISEP) yönetim kurulunda üye, 2008-2011 yılları arasında Dışişleri Bakanlığında uzman danışman, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığında çeşitli projelerde uzman araştırmacı ve koordinatör olarak görev yaptı. Avrupa Birliği projelerinde araştırmacı ve koordinatör olarak çeşitli görevlerde bulundu.2014 yılından itibaren UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeliğini ve Eğitim Komitesi Başkanlığını sürdürmektedir. 2019-2023 11. Kalkınma Planı, Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Başkanı olarak görev yapmakta olup Paris UNESCO Genel Merkezinde 39. Genel Konferansında Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına 198 ülkenin yer aldığı Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevine seçilmiştir.

15 Mart 2018 tarihi itibariyle Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Hedefleri'nin yönetim, koordinasyon izleme ve yayılımından sorumlu Yönlendirme Komitesine Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa Birliği ülkelerinin oluşturduğu 27 ülkeyi temsilen seçildi ve halen bu görevini sürdürmektedir.