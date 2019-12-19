ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım 'Akıllı Bileklik' ile ödül aldı

19.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:34

ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, iş güvenliği alanında önemli bir inovatif çalışmaya imza atarak, geliştirdiği 'Akıllı Bileklik' ile 4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayında İş Sağlığı ve Güvenliği kategorisinde ödül aldı.



Geliştirdiği projelerle sektöre değer katmayı ve teknolojiyi hizmet verdiği alanlara taşımayı hedefleyen ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, EPDK koordinatörlüğünde, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) iş birliğiyle bu yıl 4.'sü düzenlenen Enerjide Ar-Ge Çalıştayında, 'Akıllı Bileklik' projesiyle Ar-Ge Başarı Ödülünün sahibi oldu.



Ödülleri EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz verdi. İş güvenliğini iyileştirmek İçin akıllı giyilebilir teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdüren ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, bu alanda gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla elektrik dağıtım sektöründe olası iş kazalarının önüne geçmeyi hedeflediğini bildirdi.



İş güvenliği alanında sektörde bir ilk: "Akıllı Bileklik"



Çalışanların üzerinde taşıyacağı akıllı bileklikler, arızaya müdahale sırasında oluşabilecek risklere karşı çalışanları koruyor. Çalışanlar, yüksek gerilimli ekipmanların bulunduğu mekanlarda, dedektör görevi yapan bileklikler ile görsel ve titreşim yolla uyarılacak. Ar-Ge'si ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım'a ait olan bu tasarım, sektörde bir ilk olarak iş güvenliği alanında bir örnek de teşkil edecek.



"Çalışmalarımızın odağında insan ve toplum var"



ADM Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, "Şirket olarak uygulamalarımızdaki temel yaklaşımımız insana ve topluma değer katmaktır. Tüm çalışmalarımızın odağında insan var. En değerli varlığımız insan en büyük sermayemiz yine insan. İnsan için çalışıyoruz ve insan ile çalışıyoruz. Bu nedenle projemiz içerik olarak görece küçük; ancak sektörümüz ve insanımız için etkisi ve sonuçları bakımından büyük bir yenilik. Proje can güvenliğini korumaya yönelik yaklaşımımızın bir çıktısıdır. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da sorumluluğumuzun bilinci ile hareket edecek ve AR- GE çalışmalarına ağırlık vereceğiz" dedi.



"Akıllı bileklik ile riskleri en aza indiriyoruz"



GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ise tören sonrasında Ar-Ge projelerinin ve projelere desteğin önemini vurgulayarak, "Bütün faaliyetlerimizde odağımıza aldığımız insana değer ve inovasyon kavramlarını bir araya getirdiğimiz yeni projemiz 'Akıllı Bileklik' ile bu ödülü almaktan gurur duyuyoruz. Çalışanlarımızın rahatça ve sürekli üzerinde taşıyacağı, akıllı bileklik ile elektrik dağıtım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği konusunda çıtayı yükseltmiş oluyoruz. Bu alanda yapılacak bütün çalışmalar; her türlü riskin önlenmesini sağlayacaktır. Elektrik dağıtım hizmetinin kesintisiz biçimde yapılması için çalışanlarımız sahada 7/24 hizmet veriyor. İşlemlerini çok defa canlı olarak tabir ettiğimiz enerjili ekipmanların bulunduğu aynı ortamda gerçekleştiriyorlar. Proje kapsamında tasarlanan bileklik, enerjili ekipmanlara kişi güvenliğini tehlikeye atacak şekilde yaklaşıldığında titreşim ile ve sesli olarak çalışanı uyaracak. Hayata geçirdiğimiz 'Akıllı Bileklik' projesiyle iş kazalarının önemli ölçüde önüne geçeceğiz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA