Adm ve Gdz Elektrik BİP ile iletişim kanallarını artırıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adm ve Gdz Elektrik BİP ile iletişim kanallarını artırıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Adm ve Gdz Elektrik BİP ile iletişim kanallarını artırıyor

Adm ve Gdz Elektrik, alternatif iletişim kanallarına bir yenisini daha ekleyerek, müşterilerine BİP uygulaması üzerinden hizmet sunmaya başladı.

DENİZLİ (İHA) - Adm ve Gdz Elektrik, alternatif iletişim kanallarına bir yenisini daha ekleyerek, müşterilerine BİP uygulaması üzerinden hizmet sunmaya başladı.

Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa illerinde 5,5 milyon müşterisine elektrik dağıtım hizmeti sunan Adm ve Gdz Elektrik, WhatsApp kurumsal hizmet hattından sonra BİP uygulaması üzerinden de müşterilerine hizmet sunmaya başladı.

BİP uygulamasıyla planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları, sokak aydınlatma ve arıza bildirim talepleri ile ilgili müşterilerine hizmet sunacak olan şirketler, taleplere 7 gün 24 saat boyunca hızlı bir şekilde cevap verecek.

BİP uygulaması ile hızlı çözüm

Müşterilerin telefonlarına BİP uygulamasını indirerek Aydın, Denizli ve Muğla illeri için Adm Elektrik, İzmir ve Manisa illeri için ise Gdz Elektrik yazarak takip etmeleri ve taleplerini bu platform üzerinden iletmeleri yeterli olacak.

Anlık olarak yazışmalara cevap veren teknolojik alt yapıya sahip olan BİP uygulamasıyla müşteriler, ihtiyaç duymaları halinde çağrı merkezi müşteri temsilcisine de hızlıca bağlanabilecek.

Alternatif kanallarını genişleten Adm ve Gdz Elektrik, müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini bildirdi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bitmeyen kan davası! Cami avlusunda pusuya düşürülerek öldürüldü

Bitmeyen kan davası! Cami avlusunda pusuya düşürülerek öldürüldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vladimir Putin Mustafa Destici Abdullah Öcalan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Mustafa Keser
Spor Salih Uçan Fatih Terim Gökhan Töre Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Aziz Sancar Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adm ve Gdz Elektrik BİP ile iletişim kanallarını artırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 10:36:11. #1.17#