Adliyeye taşlayan alkollü şahıs kelepçelenerek zapt edildi
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Adliyeye taşlayan alkollü şahıs kelepçelenerek zapt edildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen bir şahıs önce yoldan geçen araçlara daha sonra da taşla adliye binasına saldırdı.

28.01.2020 03:45 | Son Güncelleme: 28.01.2020 03:50
Adliyeye taşlayan alkollü şahıs kelepçelenerek zapt edildi

'ın ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen bir şahıs önce yoldan geçen araçlara daha sonra da taşla adliye binasına saldırdı. Polislerin ikna etmekte zorlandığı ve alkollü olduğu belirtilen taşkınlığa ve çevreye zarar vermeye devam edince kelepçelenerek zapt edildi. Adliye binasındaki camları kıran ve isminin E.A olduğu öğrenilen şahıs gözaltına alındı.


Olay, Cumhuriyet Mahallesi Avcı Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü olduğu öne sürülen E.A., önce İsmet İnönü Bulvarı üzerinde seyir halinde olan araçlara taşla saldırdı. Hızını alamayan E.A., daha sonra Kuşadası Adliye binasını taşladı. Binanın camlarına taş fırlatan E.A. adliyede görevli polislerce gözaltına alındı.


Olay sonrasında adliye binasında maddi hasar oluştu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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