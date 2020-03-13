Adliyeye sevk edilen zanlılar yakınlarınca kaçırıldı Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli yakınlarınca kaçırılırken, çıkan arbedede 3 polis yaralandı.

Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli yakınlarınca kaçırılırken, çıkan arbedede 3 polis yaralandı.



Alınan bilgiye göre, "hırsızlık" suçundan gözaltına alınan ve Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüphelinin yakınları ile polis ekipleri arasında adliye önünde arbede yaşandı.

Bu sırada şüpheliler, yakınlarının yardımıyla bir araca binerek olay yerinden kaçtı.

Çıkan arbedede yaralanan 3 polis, hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA