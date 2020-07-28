Adliyeye sevk edilen uyuşturucu zanlısı babasının arkasından böyle bağırdı Açıklaması Afyonkarahisar'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şahsın 4 yaşındaki kızı, elleri kelepçeli adliyeye götürülen babasının arkasından 'baba sen nereye gidiyorsun ya' diye bağırdı.

Afyonkarahisar'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şahsın 4 yaşındaki kızı, elleri kelepçeli adliyeye götürülen babasının arkasından 'baba sen nereye gidiyorsun ya' diye bağırdı. Gözaltındaki şahıs ise küçük kızına 'geliyorum kızım' yanıtını verebildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çobanlar ilçesinde 2 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda evlerinin bahçesine kenevir ektikleri belirlenen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Arkasından bağıran kızına sadece 'geliyorum' diyebildi!

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şahıslar narkotik ekipleri nezaretinde adliyeye konuldu. Şahısların adliyeye konulmaları esnasında bir yakınının kucağında olan 4 yaşındaki bir kız çocuğu ise elleri kelepçeli polis eşliğinde adliyeye giren gözaltındaki babasının arkasından 'baba sen nereye gidiyorsun ya' diye bağırdı. Bunu duyan şahıs ise arkasını dönerek 'geliyorum kızım' diyebildi. Ardından küçük kız ve yakınları bir anda ortadan kaybolarak adliyeden uzaklaştı.

Yakalanarak adliyeye sevk edilen şahısların akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA