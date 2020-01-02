Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı (2)
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Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı (2)

TUTUKLANDIEskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce 'Ne olur kafamı örtün, yüzümü açmayın' diye bağıran İ.Y. tutuklanırken, diğer şüpheliler Y.K. ile Ö.Ç. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

02.01.2020 18:53 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:53
Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı (2)

TUTUKLANDI

'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce 'Ne olur kafamı örtün, yüzümü açmayın' diye bağıran İ.Y. tutuklanırken, diğer şüpheliler Y.K. ile Ö.Ç. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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