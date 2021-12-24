İZMİR (İHA) - Adliyeye sevk edilen 'torbacı' yüzünü 'torba' ile kapattı

İZMİR İzmir'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen ve Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör'ün isminin verildiği operasyonda, gözaltına alınan 163 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında 'torbacı' olarak tabir edilen şüphelilerden bazılarının yüzünü 'torba' ile kapatması dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik şafak baskınıyla operasyon düzenledi. Film sahnelerini aratmayan operasyonda 2 polis helikopteri, 3 drone, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleri, 8 narkotik dedektör köpek ve yaklaşık 2 bin personel görev aldı. İzmir geneli, Aydın ve Balıkesir illerinde 160 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona, 10 Kasım 2021 günü Balıkesir Edremit Narkotik Grup Amirliğinde görevli iken uyuşturucu satıcıları ile çıkan çatışma esnasında şehit düşen Polis Memuru Abdülkadir Güngör'ün ismi verildi. Operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltı sayısı ise 163'e yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kadınlar, yaşlılar da var

Adliyeye sevk edilen 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcısı zehir tacirlerinden bazılarının ise yüzünü 'torba' ile kapatma çabası ise dikkat çekti. Adliyeye sevk edilmek için polis araçlarına bindirilen şüpheliler arasında kadınların, yaşlıların ve yürüteçle yürüyebilenlerin de olduğu gözlendi.