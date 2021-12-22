KAYSERİ (İHA) - Adliyeye sevk edilen pişkin hırsız şarkı söyleyerek oynadı

Bağ evi hırsızından pişkin hareket

KAYSERİ - Kayseri'de 4 bağ evinden hırsızlık yaptıkları için yakalanan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetten çıkarılan hırsızlardan biri, ekip otosuna götürülürken şarkı söyleyerek oynadı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı bağ evinden 25 bin TL değerinde ev eşyası çalan İ.T. ve H.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan malzemelerin bir kısmı da bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan biri ekip otosuna götürülürken, "Nerede yedin paraları söyle" diye şarkı söyleyerek oynadı.