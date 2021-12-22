Adliyeye sevk edilen pişkin hırsız şarkı söyleyerek oynadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adliyeye sevk edilen pişkin hırsız şarkı söyleyerek oynadı

Adliyeye sevk edilen pişkin hırsız şarkı söyleyerek oynadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de 4 bağ evinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 4 bağ evinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetten çıkarılan hırsızlardan biri, ekip otosuna götürülürken şarkı söyleyerek oynadı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı bağ evinden 25 bin TL değerinde ev eşyası çalan İ.T. (23) ve H.C.'yi (26) yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan malzemelerin bir kısmı da bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan biri ekip otosuna götürülürken, "Nerde yedin paraları söyle" diye şarkı söyleyerek oynadı. - KAYSERİ

Adliyeye sevk edilen pişkin hırsız şarkı söyleyerek oynadı

Adliyeye sevk edilen pişkin hırsız şarkı söyleyerek oynadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title