Adliyeye Sevk Edilen 2 Hırsız Tutuklandı
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Adliyeye Sevk Edilen 2 Hırsız Tutuklandı

Samsun’da 4 evden hırsızlık yapan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adliyeye Sevk Edilen 2 Hırsız Tutuklandı

Samsun'da 4 evden hırsızlık yapan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde 4 ayrı evin kapısı levye ile kırarak içeriden 15 bin lira para, altın, 2 adet labtop bilgisayar ve çok sayıda erkek ve kadın kol saati çalındı. Kimliği belirsiz hırsızlar kayıplara karıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu güvenlik kameralarından da yararlanarak hırsızlık olayını Gürcistan uyruklu İona Natckhebia (32) ve Papua Kardava'nın (43) gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu söz konusu 2 hırsızı İzmir'de yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı malzemeler hırsızlardan ele geçti ve sahiplerine teslim edildi. Samsun'a getirilen hırsızlar polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 hırsız, 4 ayrı suçtan ayrı ayrı tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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