Adliyeye sevk edilen 13 kişi tutuklandı

06.09.2019 10:54

Ordu'nun Ünye ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 kişiden 13'ü mahkemece tutuklandı.



Ünye'de 4 gün önce düzenlenen operasyonda, Ünye Cumhuriyeti Başsavcılığı koordinesinde Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli yakalanmış, 1 şüpheli ise firar etmişti. Gözaltına alınan şüpheliler dün sabah adliyeye sevk edildi. Aralarında iş adamlarının ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli ise ifadeleri alınmak üzere güvenlik ekiplerinin eşliğinde Ünye Adliyesine sevk edildi. Dün erken saatlerde başlayan dava bu sabah saatlerine kadar devam etti. Nöbetçi mahkeme tarafından aralarında eski başhekimin de olduğu 6 kişi serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.O., Ö.G., A.T., M.K., F.G., A.K., O.Y., K.Ç., U.O., E.C., U.İ., M.A. ve D.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ORDU

Kaynak: İHA