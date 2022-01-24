Adliyenin bahçesinde unutulan çanta tedirgin etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adliyenin bahçesinde unutulan çanta tedirgin etti

Adliyenin bahçesinde unutulan çanta tedirgin etti
Demirören Haber Ajansı / Mithat Ünal - Haberler | Güncel

MERSİN'in Anamur ilçesinde adliye binası ile hükümet konağının ortak kullandığı bahçede unutulan çanta, tedirginliğe neden oldu.

MERSİN'in Anamur ilçesinde adliye binası ile hükümet konağının ortak kullandığı bahçede unutulan çanta, tedirginliğe neden oldu. Her iki binaya giriş çıkışlar durdurulurken, yapılan incelemede, olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Adliye binası ile hükümet konağının ortak kullandığı bahçede, bugün saat 11.00 sıralarında duvarın üzerine bırakılan çanta tedirginliğe yol açtı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri hükümet konağı ile adliye binasına giriş çıkışları durdurdu. Ekiplerin yaptığı incelemede şüpheli bir duruma rastlanmadı. Bunun üzerine giriş-çıkışlar serbest bırakıldı.Çanta, sahibinin belirlenerek teslim edilmesi için emniyete götürüldü.


Adliyenin bahçesinde unutulan çanta tedirgin etti

Adliyenin bahçesinde unutulan çanta tedirgin etti

Adliyenin bahçesinde unutulan çanta tedirgin etti

Adliyenin bahçesinde unutulan çanta tedirgin etti

Demirören Haber Ajansı / Mithat Ünal - Son Dakika Haberleri

Hükümet, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title