İstanbul Adliyesi'ne de artık HES koduyla giriliyor

Adalet Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES koduyla giriş yapılması şartı getirilmesiyle birlikte Türkiye'nin en yoğun adliyelerinden biri olan İstanbul Adliyesi ziyaretçileri de HES koduyla içeri alınmaya başlandı.

Adalet Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES koduyla giriş yapılması şartı getirilmesiyle birlikte Türkiye'nin en yoğun adliyelerinden biri olan İstanbul Adliyesi ziyaretçileri de HES koduyla içeri alınmaya başlandı.

Adalet Bakanlığınca Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda adliyelerde ve yargı teşkilatlarında yeni başlatılan uygulamada, işleri için adliyelere gidenlerden HES kodu soruluyor.

Türkiye'nin en yoğun adliyelerinden biri olan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda da uygulama, öğleden sonra saat 14.00 itibarıyla başladı. HES koduyla giriş yapılacağının gelenlere bildirilmesi için adliyenin kapılarında ekstra güvenlik görevlileri görevlendirildi. Ziyaretçilere HES kodu soran görevliler, HES kodu olanları telefonlarıyla kontrol edip içeri alırken, HES kodu olmayanlara ise kodu nasıl almaları gerektiğini tarif etti.

İlk riskli kişi tespit edildi

Tarifle birlikte aynı anda HES kodu alan ziyaretçiler daha sonra adliyeye giriş yaptı. Bu sırada kapılarda yoğunluk oluştuğu, HES kodu olmayan ve alamayan bazı ziyaretçilerin de geri döndüğü görüldü.

Öte yandan HES kodu uygulaması kapsamında bir kişinin durumunun "riskli" olduğu tespit edildi. Adliyeye alınmayacağı bildirilen vatandaş güvenliklere tepki göstererek, eşinin Kovid-19 hastası olduğunu söyledi. Uzaklaştırılan kişiyle ilgili cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Yeni uygulama

Adalet Bakanlığınca Cumhuriyet başsavcılıklarına, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine gönderilen yazıda, adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES koduyla giriş yapılmasının kararlaştırıldığı belirtilmişti.

Uygulama doğrultusunda adliye ve istinaf mahkemelerinde yeni uygulama için ek personel görevlendirileceği, HES kodu olmayan vatandaşlara görevliler yardımcı olacağı bildirilmişti.

HES kodu nasıl alınacak?

HES kodu e-devlet üzerinden, kısa mesaj üzerinden ya da akıllı telefonların uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Kod, internet bağlantısı sorunu yaşayanlar için SMS (kısa mesaj) uygulamasından da istenebiliyor. İsteyenler, tefonlarının mesaj kısmına "HES" yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti/yabancı kimlik numaralarını, kimliklerinin seri numarasının son 4 hanesini ve HES kodunun kullanılacağı süreyi yazarak 2023'e göndererek kişiye özel HES kodunu alabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya