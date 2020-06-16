Adliyelerde yoğunluk başladı Korona virüs tedbirleri çerçevesinde durdurulan görüşmelere yeniden başlandı.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde durdurulan görüşmelere yeniden başlandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararı doğrultusunda iki sefer ertelenen duruşmalar, normalleşme süreci kapsamında yeniden görülmeye başlandı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan davaların görülmesine de korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilmişti. Mahkeme heyeti, sanıklar, taraf avukatları ve mahkeme salonunun güvenliğini sağlayan personelin sosyal mesafe kuralına uyduğu, maske ve eldiven taktıkları görüldü. Duruşmalara gelen kişilerin adliye girişlerinde ateşleri ölçüldü, el dezenfektanı ve maske kullanmaları sağlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA