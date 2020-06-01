Adliyelerde normalleşme dönemi başladı Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bolu Adliyesi'nde normalleşme döneminin başladığını bildirdi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bolu Adliyesi'nde normalleşme döneminin başladığını bildirdi.

Yaman, yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri kapsamında bugün itibarıyla adliyelerde normalleşme dönemi uygulamalarının hayata geçtiğini belirterek, "Salgınla mücadelede gelinen noktada tüm alanlarda olduğu gibi adalet hizmetlerinin yerine getirilmesinde de aşamalı olarak normale geçiş planlandı. Bolu Adliyesi de koronavirüsün ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren Adalet Bakanlığımız ve HSK'nın aldığı tüm tedbirleri uygulayarak 'yeni normale' dönüş hazırlıklarını yaptı." ifadelerini kullandı.

Bolu Adliyesi bekleme alanlarındaki koltuklar arasında boşluk bırakılarak oturulmasını teminen uyarıcı yazılar yazılarak, ön bürolar, danışma masaları, icra işlemleri için bekleme yerlerinde sosyal mesafeyi korumaya yönelik sosyal mesafe yer etiketleri ve uyarıcı zemin stickerleri yapıştırıldığını aktaran Yaman, şunları kaydetti:

"Adliyeye gelen iş sahiplerinin görebileceği alanlara koronavirüs uyarı afişleri asıldı. Asansör önlerine, bina giriş ve duruşma kapılarına el antiseptikleri ve kolonyalar yerleştirildi. İş sahiplerinin kalemlerdeki personelle fiziki temasını engelleyen ayaklı şerit bariyerler konuldu. Bekleme alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı belirlendi."

Yaman, adliyeye girişlerde ateş ölçülmeye devam edilerek herkesin adliyeye maskeyle girebileceğini anlatarak, rutin aralıklarla adliyenin dezenfeksiyonuna ve günlük temizliğine devam edileceğini, bugün itibarıyla normal mesai düzenine geçildiğini, 16 Haziran'da da duruşma ve keşiflerin yapılmaya, duran sürelerin işlemeye başlayacağını bildirdi.

Kaynak: AA