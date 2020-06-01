Adliyelerde normalleşme dönemi başladı
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Adliyelerde normalleşme dönemi başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında adliyelerde normalleşme dönemi başladı.

01.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:54

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında adliyelerde normalleşme dönemi başladı.

Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri kapsamında bugün itibarıyla adliyelerde normalleşme dönemi uygulamaları hayata geçti.

Buna göre, maskesi olmayanlar ve herhangi bir iş ve işlemi olduğunu ispat edemeyenler adliyeye giremeyecek. Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna yönlendirilecek.

Adliyelere girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayıları sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecek. Duruşmalar farklı günlerde veya gün içinde farklı saatlere yayılarak yığılmaların önlenmesi sağlanacak. Adliyelerin ve duruşma salonlarının sağlık koşullarına uygun olarak steril hale getirilmesi, sosyal mesafe kuralına uyulması, duruşma öncesi ve sonrasında salonların havalandırılması gibi tedbirler uygulanacak.

Güvenlik personeli ve ön büro çalışanları, tıbbi maske ve koruyucu gözlük kullanacak, ön bürolar dış mekanlarda konumlandırılacak. Duruşma salonları, kalem odaları ile icra dairelerinde çalışma düzeni 4 metrekareye bir personel düşecek şekilde planlanacak.

Hakimler, savcılar, avukatlar ve tüm personel maske kullanacak. Duruşmaların haftanın her gününe ve gün içine yayılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Cumhuriyet savcılıklarına müracaatta sanık, tanık, müşteki gibi kişilerin sıra beklememesi için yeterli zaman aralığı bulundurulması sağlanacak.

Duruşma, Cumhuriyet savcılıklarına müracaat, icra takibi gibi işlerde sosyal mesafe kuralları uygulanacak, en az bir metre aralıklarla zemin işaretlemesi yapılacak. Adliyelerde merkezi havalandırma sistemleri kullanılmayacak, duruşma salonlarında dış ortam havalandırması yapılacak.

Mahkeme ve icra işlemlerinde harç masrafı ve diğer ödemeler mümkün olduğunca EFT, havale gibi yöntemler ile yaptırılacak. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kullanımı yaygınlaştırılacak.

Yemekhaneler 1 Eylül 2020'de açılacak, bu tarihe kadar personelin yemekleri kumanya şeklinde dağıtılacak. Çay bardağı, kaşık, çatal, tabak gibi malzemeler tek kullanımlık olacak.

"Sosyal mesafe kuralları da göz önünde bulundurulacak"

Kovid -19 salgınına yönelik alınan önemler Ankara Batı Adliyesinde de uygulamaya konuldu. Adliyede alınan tedbirleri ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Adliyede gerekli önemleri aldıklarını ve yeni dönem kapsamında tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildiren Karakülah, adliyeye girecek herkesin maske takacağını ve maskesiz kimseyi adliyeye almayacaklarını belirterek adliyenin girişine maske satış noktası kurduklarını ifade etti.

Karaküllah, "Adliyeye girişte güvenlik birimleri tarafından vatandaşların ateşi ölçülecek. 38 derece ve üstü olan vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarına sevk edilecek. Sosyal mesafe kuralları da göz önünde bulundurulacak." diye konuştu.

Karakülah, bugün itibarıyla iddianame ve kamu davalarının açılmasına başladığını bildirdi.

Adliyenin her noktasında dezenfeksiyon yaptıklarını belirten Karakülah, bu süreçte temizlik önemlerini artırdıklarını sözlerine ekledi.

Adliyelerde normalleşme dönemi başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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