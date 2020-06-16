Adliyeden kaçan zanlıda virüs tespit edildi temas eden hakim, savcı ve polisler ev karantinasına...
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Adliyeden kaçan zanlıda virüs tespit edildi temas eden hakim, savcı ve polisler ev karantinasına...

Adliyeden kaçan zanlıda virüs tespit edildi temas eden hakim, savcı ve polisler ev karantinasına alındı Tutuklama kararı çıktıktan sonra kaçan ve yakalanan gençte korona virüs tespit edildi Karabük'te çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı çıktıktan sonra adliyeden kaçan ve kovalamaca...

16.06.2020 15:28 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:13

Adliyeden kaçan zanlıda virüs tespit edildi temas eden hakim, savcı ve polisler ev karantinasına alındı

Tutuklama kararı çıktıktan sonra kaçan ve yakalanan gençte korona virüs tespit edildi

KARABÜK - Karabük'te çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı çıktıktan sonra adliyeden kaçan ve kovalamaca sonrası yakalanan şüphelide Korona Virüs tespit edilmesi üzerine aralarında savcı, hakim katipler ve polisler ile temasta bulunan herkes ev karantinasına alındı.

Olay geçtiğimiz Pazar günü meydana geldi. Cinsel istismar suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen E.Y. savcılık ifadesinin ardından tutuklama kararı ile mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklama kararı çıktıktan sonra polislerin elinden kurtularak adliyeden kaçmıştı. Bu sırada şüpheli ile polisler arasında kovalamaca yaşanmış ve ekiplerin havaya ateş açması sonrası 600 metre sonra kent merkezinde kıskıvrak yakalanmıştı. Yakalandıktan sonra tekrar adliyeye getirilen E.Y'nin tamamlanan işlemlerin ardından cezaevine teslim edilmeden önce polis ekipleri tarafından sağlık kontrolü ve Covid-19 testi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Burada test örnekleri alındıktan sonra E.Y, Karabük Kapalı Cezaevine teslim edilmişti.

Pozitif çıkınca temasta bulunan herkes karantinaya alındı

17 yaşındaki E.Y'nin sonucu pozitif çıkınca, buna temasta bulunan adliyede görevli hakim, savcı, katipler ve polislere Perşembe gününe kadar izin verilerek evlerinde karantinaya alındı. Gözaltı süreci ile adliyeden kaçtıktan sonra yakalayan polislerle birlikte gence temasta bulunarak ev karantinasına gönderilenlere Perşembe günü test yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan gencin 10 kişilik ailesi ve mağdur ile ailesinden test alındığı ifade edildi.

Adliyeden kaçan zanlıda virüs tespit edildi temas eden hakim, savcı ve polisler ev karantinasına...

Kaynak: İHA

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