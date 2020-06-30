ADLİYEDEKİ MİTİNG NEDENİYLE METROBÜS DURAĞI'NDA YOĞUNLUK İSTANBUL Barosu tarafından İstanbul Adalet Sarayı önünde düzenlenen 'Savunma Mitingi'nin bitmesiyle Çağlayan Metrobüs Durağında yoğunluk yaşandı.

İSTANBUL Barosu tarafından İstanbul Adalet Sarayı önünde düzenlenen 'Savunma Mitingi'nin bitmesiyle Çağlayan Metrobüs Durağında yoğunluk yaşandı. Metrobüs durağında sosyal mesafe kuralının unutulduğu görüldü.

İstanbul Barosu, avukatlık yasası ve baroların yapısına ilişkin yapılması beklenen değişiklik nedeniyle Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı miting düzenledi. 'Savunma Mitingi' adıyla adliye önünde toplanan avukatlar adına İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu açıklama yaptı. Mitingin sona ermesiyle adliyeden ayrılan avukatlar nedeniyle Çağlayan Metrobüs Durağı'nda yoğunluk yaşandı. Sosyal mesafe kuralının unutulduğu anlar kameralara da yansıdı.

- İstanbul

Kaynak: DHA