Adliyede "Yeni Normale Dönüş" süreci başladı
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Adliyede "Yeni Normale Dönüş" süreci başladı

Antalya Adliyesinde yeni normale dönüş süreci başladı.

Adliyede
01.06.2020 20:30 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:33

Antalya Adliyesinde yeni normale dönüş süreci başladı. Bu kapsamda tutuklu işler dışındaki davaların duruşmalarına 16 Haziran tarihinde başlanacak.

Korona virüsünden kaynaklı tedbirlerin uygulanmaya başlamasından bugüne kadar, korona virüs salgınının bulaşma riskini azaltmak amacıyla Adalet Bakanlığı talimatları ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Antalya Adliyesinde tüm tedbirler titizlikle alınıp uygulandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun 29 Mayıs 2020 tarihli kararı üzerine Antalya Adliyesi'nde normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran tarihinde, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamelerin ve kamu davasının açılması dahil tüm işlemlerine; mahkemelerin de duruşma (tutuklu işler hariç) dışındaki tüm yargısal faaliyetlerine başlanmıştır. Tutuklu işler dışındaki davaların duruşmalarına 16 Haziran tarihinde mahkemelerimizce başlanacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığımız Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının "Adalet Hizmetlerinde Korona virüs Tedbirleri Kapsamında Yeni Çalışma Esasları Klavuzunda" belirtilen tüm tedbirler Antalya Adalet Sarayımızda alınmıştır" denildi.

Ateş ölçümü yapılacak

Yeni tedbirler kapsamında adliye girişinde herkesin vücut ateşi ateş ölçer cihazlarla ölçülecek, ateşi 38 derece ve üstü ateşi olanlar adliyeye alınmayacak olup, sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Adliyeye maske ile girilebilecek ve adliyeden çıkıncaya kadar maske çıkarılmayacak. Adliye içinde herkesin sosyal mesafe kurallarına uyması gerekiyor. Adliyeye gelenlerin ayakkabılarının dezenfekte olması için bina girişlerine ayak dezenfektan havuzu konuldu. Adliye binasının tüm birim ve bölümleri günlük 2 defa dezenfekte yapılıyor. Adliye girişlerine ve bazı bölümlerine temassız dezenfektan aparatı yerleştirildi. Korona virüsten korunma yolları ve alınacak tedbirlerle ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan afişler, adliye içerisinde herkesin görebileceği alanlara asıldı. İcra Daireleri, ön büro banklarına, danışmalar ve vezne banklarına koruyucu panel yapıldı. Güvenlik ve ön büro çalışanlarına yüz koruyucu siperliği verildi. Sosyal mesafe ile ilgili uyarı yazıları asansörler, ön bürolar, danışmalar ve adliye girişleri dahil olmak üzere ilgili tüm alanlara yerleştirildi. Lavabolardaki musluklar fotoselli hale getirildi. Koridorlardaki oturma bankları seyrekleştirilerek sosyal mesafeye uygun hale getirildi. Bürolarda çalışacak personel sayısı belirlenerek büro kapılarında uyarı yazılarıyla belirtildi. Tüm ısıtma ve soğutma sisteminin filtreleri temizlendi. Adliyede bulunması gereken sayı Antalya Adliyesinde görevli personel hariç bin 500 vatandaşı geçmeyecek şekilde planlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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