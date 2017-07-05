Adliyede Şehit Düşen Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi
Adliyede şehit düşen polis memuru için tören düzenlendiBURSA - Bursa'nın Gemlik İlçesi' nde dün akşam adliyede meydana gelen olayda şehit düşen polis memuru İdris Büyükdönmez için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.
Adliyede şehit düşen polis memuru için tören düzenlendi
BURSA - Bursa'nın Gemlik İlçesi' nde dün akşam adliyede meydana gelen olayda şehit düşen polis memuru İdris Büyükdönmez için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.