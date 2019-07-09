Adliyede rüşvete 11 gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki adliyede görev yapan bir zabıt katibinin, tutuklu yakınlarından iş takibi için ve tutukluların tahliye olmalarını sağlamak amacıyla rüşvet olayıyla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Çarşamba Adliyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terme Adliyesine tayini çıkan ve Çarşamba Adliyesinde görev yapan bir zabit katibinin, tutuklu yakınlarından rüşvet alarak tutukluların tahliyesini sağlayacağını belirttiği ve çok sayıda kişiden rüşvet aldığı iddia edildi.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen ihbar mektupları üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki katip sonucu Samsun, Çarşamba, Ladik ve Havza ilçelerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1'i adliyede görevli, 10'u tutuklu yakını toplam 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 11 kişi polis tarafından yakalandı. İfadesi alınan 3 kişi serbest bırakılırken 1'i zabıt katibi 8 kişi hakkında ise "rüşvet alma ve verme, görevi kötüye kullanmak, nitelikli dolandırıcılık, suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA