Adliyede "Özel" Etkinlik ve Sergi

Samsun Adliyesinde "3. Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik ve sergi açılışı yapıldı.

Samsun Maarif Hareketi kapsamında Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu (3. Kademe) ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının işbirliği ile "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla program düzenlendi. Adliyenin konferans salonunda düzenlenen programda Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mustafa Yiğit, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik ve Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptılar.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz yaptığı konuşmada, "Özel eğitim öğrencileri ailelerine, bizlere ve topluma Allah'ın birer lütfu, hediyesidir. Onlar hepimizin, toplumumuzun ömrünün sadakasıdır" dedi.

Programda özel eğitim öğrencileri tarafından semazen gösterisi, aşuk ve maşuk, al yazmalım gösterileri ve zeybek oyunu gösterisi düzenledi. Öğrencilerden oluşan müzik korosunun sahneye çıkmasının ardından pasta kesildi. Daha sonra yine öğrencilerin yaptığı resim ve el işi ürünlerinin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergide satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelirin özel eğitim öğrencileri için kullanılacağı öğrenildi.

Program ve serginin açılışına Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erol Tosun, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Başsavcı Vekilleri Adem Aldemir, Hasan Kıdıl, Selçuk Cebeci, Çarşamba Ticaret Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Serdar Özdemir, Samsun Gümrük İl Müdürü Muzaffer Özkan, hakim, savcı, adliye personeli, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. - SAMSUN