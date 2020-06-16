Adliyede "normalleşme" yoğunluğu (2)
Anadolu Adliyesin dışından ve içinden görüntüler İçeriye girişlerde alınan tedbirler Çağlayan'dak İstanbul Adliyesinden yoğunluk görüntüleri Duruşma salonu İSTANBUL - İstanbul Anadolu Adliyesi ve Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na maske takarak gelen vatandaşlar, İstanbul...
16.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:44
Anadolu Adliyesin dışından ve içinden görüntüler
İçeriye girişlerde alınan tedbirler
Çağlayan'dak İstanbul Adliyesinden yoğunluk görüntüleri
Duruşma salonu
İSTANBUL - İstanbul Anadolu Adliyesi ve Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na maske takarak gelen vatandaşlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı tedbirler kapsamında sosyal mesafe kuralına uyuyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında tutuklu ve acil dışındaki işlemlere verilen aranın dün itibarıyla sona ermesiyle İstanbul Adliyesi normal yoğunluğuna döndü.
Kaynak: AA