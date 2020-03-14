Adliyede Korona virüse karşı dezenfektan çalışmaları
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Tekirdağ, Türkiye, Güncel

Adliyede Korona virüse karşı dezenfektan çalışmaları

Dünya genelinde birçok ülkede yaşanan Korona virüsün Türkiye'ye de sıçramasının ardından Tekirdağ Adalet Sarayı binasında da dezenfektan çalışmaları yapıldı.

14.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:21
Adliyede Korona virüse karşı dezenfektan çalışmaları

Dünya genelinde birçok ülkede yaşanan Korona virüsün Türkiye'ye de sıçramasının ardından Tekirdağ Adalet Sarayı binasında da dezenfektan çalışmaları yapıldı.


Korona virüsün Türkiye'ye de sıçramasıyla ülke genelinde sıkı önlemler alınıyor. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekirdağ Adalet Sarayında da dezenfektan çalışmaları yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Manşet

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