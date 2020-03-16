Adliyede korona virüs önlemi
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Hakimler ve Savcılar Kurulu, Çağlayan Adalet Sarayı, 3. Sayfa

Adliyede korona virüs önlemi

Adliyede korona virüs önlemi Korona virüs tedbirleri kapsamında duruşmalar ertelendi Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), korona virüse karşı alınacak tedbirler kapsamında başsavcılıklara gönderdiği yazı doğrultusunda İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi.

16.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:24
Adliyede korona virüs önlemi

Adliyede korona virüs önlemi

Korona virüs tedbirleri kapsamında duruşmalar ertelendi

İSTANBUL - Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), korona virüse karşı alınacak tedbirler kapsamında başsavcılıklara gönderdiği yazı doğrultusunda İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yeni tip korana virüse (Covid-19) ilişkin tedbirler kapsamında, "acil" sayılacak hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesine ilişkin cumhuriyet başsavcılıklarına, adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge idare mahkemelerine ve bölge adliyelerine yazı göndermişti. Yazı kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi.

Tutuksuz dosyalar ertelenirken, tutuklusu bulunan dosyaların ise görülmeye devam edeceği öğrenildi. Bazı duruşma salonlarına da bu kapsamda bilgilendirme notu asıldığı görüldü. Kapılara asılan duyurularda, "Koronavirüs (Covid-19) olarak bilinen bulaşıcı hastalık sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ve de Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 13/03/2020 tarihli önerileri doğrultusunda, mahkememizdeki dava ve işler ile ilgili aşağıdaki kararların alınması gerekmiştir" denildi.

Duyurularda, tarafların huzurunda duruşma yapılmayacağı, tanık dinlenmeyeceği, karar aşamasında olan dosyalarda her iki tarafın açık talebi ile yokluklarında karar verilebileceği ve hastalık tehlikesinin azalması halinde mahkemelerin eski çalışma düzenine döneceği belirtildi.

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Adliyede korona virüs önlemi

Kaynak: İHA

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Adliyede korona virüs önlemi

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