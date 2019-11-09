ADLİYEDE İNTİHAR EDEN YAZAR SERAY ŞAHİNER'İN EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

ADLİYEDE İNTİHAR EDEN YAZAR SERAY ŞAHİNER'İN EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kamera: Mertcan ÖZTÜRK / İstanbul DHAÇağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın 7. katından atlayarak intihar eden yazar Seray Şahiner'in eşi İbrahim Özkan İstanbul'da toprağa verildi İbrahim Özkan (35) için, Şişli Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

09.11.2019 14:49 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:49
ADLİYEDE İNTİHAR EDEN YAZAR SERAY ŞAHİNER'İN EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kamera: Mertcan ÖZTÜRK/ İstanbul DHA

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın 7. katından atlayarak intihar eden yazar 'in eşi İbrahim Özkan İstanbul'da toprağa verildi İbrahim Özkan (35) için, Şişli Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.  Seray Şahiner, eşinin tabutunun başında başsağlığı dileklerini kabul etti. Şahiner tabutu öpüp uzun süre sarıldı. Öztürk'ün naaşı, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İbrahim Öztürk'ün naaşının cami avlusuna getirilerek musalla taşına konulmasıÖztürk'ün eşinin tabutu öpmesi ve yakarışlarıYakınlarının Seray Şahiner'e başsağlığı dilemeleriÖztürk'ün tabutuna karanfiller konulmasıCenaze Namazı kılınmasıDetaylar  

 


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et