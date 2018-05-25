Adliyede İfade Vermek için Bekleyen Cinsel İstismar Mağduru Kızı Polis Taciz Etti

İzmir'de küçük yaşta cinsel istismara uğrayan 17 yaşındaki mağdur Rabia Y, konuyla ilgili davada ifade vermek için beklediği Ağır Ceza Mahkemesi'nin tanık odasında, adliyede görevli polis memurunun cinsel saldırısıyla karşılaştığını iddia etti.

Yeni Asır gazetesinin haberine göre; Polis memuru Ferruh D. hakkında, küçük yaştaki kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutanak tutulup, dava açıldı. Genç kız, tanık odasında beklerken içeri giren polisin kendisine dokunarak istismarda bulunduğunu öne sürerken, polis memuru Ferruh D, "Rabia Y. bana iftira atıyor" dedi.

BAŞ BAŞA KALDIKLARINDA TACİZ ETMEYE BAŞLADI

Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Rabia Y, kendisine cinsel saldırıda bulunan kişiyi şikayet edince, şüpheli hakkında dava açıldı. Küçük yaştaki çocuğa cinsel saldırı suçlaması ile açılan dava 15 Haziran 2017'de görülürken, mağdur Rabia Y. de ifadesi alınması için mahkemeye çağrıldı. Rabia Y. ifade vermesi ve karşı tarafla yüz yüze gelmemesi için tanık odasında beklemeye alındı. Mahkemede görevli polis memuru Ferruh D, iddiaya göre tanık odasında bekleyen Rabia Y. ile baş başa kaldıklarında, vücudunun çeşitli yerlerine dokunup, elle cinsel tacizde bulundu.

ODADAN SESLER GELİNCE GÖREVLİ PERSONEL ŞÜPHELENDİ

Adliyede görevli personellerden A.Ş. tanık odasından gelen sesler üzerine durumu mahkeme kalemine bildirdi. Polis hakkında tutanak tutulup, cinsel istismar suçlaması ile dava açıldı. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'küçük yaştaki kıza cinsel istismar' suçlaması ile açılan duruşmaya Ferruh D. ile taraf avukatları katıldı. Genç kızın mahkemede okunan ifadesinde Rabia Y. bileklerindeki kesi izlerine bakma bahanesi ile polis memurunun kolunu cinsel organına değdirip, göbeğine götürdüğünü ve kendisine cinsel tacizde bulunduğunu belirtti.

"POLİS MEMURU TERLİ VE PANİK HALİNDEYDİ"

Kapıyı açamadım' Tanık olarak dinlenen adliyede görevli kadın personellerden A.Ş. de tanık odasından sesler geldiğini belirterek, "Kapıyı ittirdim ancak açılmadı. Arkasında bir şey vardı. İttirmeye devam edince polis memuru ile mağdur kızı kapının arkasında gördüm. Polis memuru aşırı terlemiş ve panik haldeydi" diye konuştu.

"İNSÜLÜN KULLANDIĞIM İÇİN CİNSEL PROBLEMİM VAR"

İki çocuk babası polis memuru Ferruh D, "Şeker hastası olduğum ve yüksek dozda insülin kullandığım için cinsel problemim var. Eşimle de bu problemim nedeniyle sorun yaşadık. Mağdur bana iftira atıyor" dedi.

EŞİ SAVUNDU: BÖYLE BİR SUÇ İŞLEYECEĞİNE İNANMIYORUM

Tanık olarak dinlenen polis memurunun eşi B.D. de, "2014 yılında 24 haftalık hamileyken erken doğum yaptım ve çocuğumuzu kaybettik. Olaydan sonra eşimle cinsel yönden sorunlarımız vardı. Eşimin böyle bir suç işleyeceğine inanmıyorum" diye konuştu.

Mahkeme, tutuksuz yargılanan Ferruh D'nin iddialarının doğruluğunun kanıtlanması için EÜ Hastanesi Üroloji Servisi'ne sevk edilmesine karar verdi. Raporlar ve diğer delillerin değerlendirilmesi için mahkeme ertelendi. (Kaynak: Yeni Asır)