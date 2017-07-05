Adliyede dehşet saçan adamın aracı böyle görüntülendi
Ermeni askerleri sivil katliamı yaptı! Azeri köyleri ateş altında
Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor! Fotoğraftaki genci tanıdınız mı?
Bursa'da eski koca dehşet saçtı: Bir polis şehit, 2 ölü 1 yaralı
Gelir gelmez yaptığı paylaşımla taraftarları mest etti
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Hakan Balamir yaşamını yitirdi
+18'lik soruyu duyup kafasını eğen de oldu, rahat rahat cevap veren de
Selena'da Türk televizyon tarihine geçecek hata!
Yeni MİT TIR'ları iddianamesi hazırlandı! Listede 55 kişinin ismi var
Hedefte yine Kılıçdaroğlu var: Adalet değil gaflet yürüyüşü
Kazada yaralanan eşini "Bir şeyi yok" diyerek eve göndermek istedi
Bu kadarına da pes! Sünnet çocuğunu maganda yaptılar
Ünlü makyöz gelin makyajının uzun süreli dayanması için ipuçları verdi
Bunu icat eden kör oldu! Sınırları zorlayan ilginç buluşlar
Esrarın etkisiyle yere döktüğü kül, 3 evi harabeye çevirdi
Yüzlerce askerin zehirlenmesiyle ilgili yeni gelişme: Açığa alındılar