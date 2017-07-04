Bursa Gemlik'te Bir Polisi Şehit Edip Avukatı Öldüren Saldırgan İntihar Etti

Bursa'nın Gemlik ilçesi adliye binasında akşam saatlerinde kanlı bir saldırı yaşandı.

EŞİNİ YARALAYIP AVUKATINI ÖLDÜRDÜ

2014 yılında boşandığı karısıyla arasında icra davası bulunan Musa Güler (37) davayı kaybedince, eski karısı Emine D.'yi evinde av tüfeğiyle yaraladı.

Ardından CHP Meclis Üyesi ve aynı zamanda eski eşinin avukatı olan Özgür Aksoy'un ofisine giden Güler, ofisin önünde yakaladığı Aksoy'a da 5 el ateş etti.

Hastaneye kaldırılan Aksoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ADLİYEYİ BASMAK İSTEDİ

İki saldırının ardından adliye binasına giden saldırgan, burada icra dairesini basmak istedi. Ancak adliye girişinde nöbetçi polis memuru İdris Büyükdönmez tarafından durduruldu. Saldırgan bu kez silahını Büyükdönmez'e doğrultarak tetiğe bastı.

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Ağır yaralanan polis memuru İdris Büyükdönmez, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. 4 çocuk babası İdris Büyükdönmez'in cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından memleketi Konya'ya gönderileceği öğrenildi.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Polis memuru Büyükdönmez'i şehit ettikten sonra adliye binasına giren saldırgan, olay yerine gelen özel harekat polisleri tarafından kıstırıldı. Operasyon yapılacağını anlayan saldırgan, saldırılarda kullandığı silahla intihar etti.

İLÇE'DE GERİLİM SÜRÜYOR

Olayın ardından terör saldırısı şüphesiyle adliye binası önünde toplanan kalabalığı Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, sakinleştirmeye çalıştı. Önlem amaçlı olarak Bursa'dan da Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri de ilçeye sevk edildi. Polis adliye çevresinde önlemlerini sürdürüyor.