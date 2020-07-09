ADLİYEDE AVUKATLARDAN İKİNCİ KEZ ALKIŞLI EYLEM Haber Özden ATİK İstanbul, DHAİstanbul Barosu'na bağlı avukatlar, çoklu baro teklifine karşı adliye içinde ikinci kez alkışlı eylem yaptı.

Haber Özden ATİK İstanbul, DHA

İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar, çoklu baro teklifine karşı adliye içinde ikinci kez alkışlı eylem yaptı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda dün alkışlı eylem yapan avukatlar, bugün de yine öğle saatlerinde atrium alanında toplandı. Avukatlar, yaklaşık üç dakikalık alkışlı eylem yaptı. Bazı avukatların Özgür savunma yazılı maske taktıkları görüldü. Korkmuyoruz, itaat etmiyoruz şeklinde sloganlar atan avukatlar eylemin ardından dağıldı.

Kaynak: DHA